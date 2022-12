De Biasi: “Il Milan ha qualità, ma il Napoli ha un ritmo pazzesco”

Nel corso di un intervento Gianni De Biasi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla corsa scudetto, parlando anche del Milan

Fabio Barera

Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio ai Mondiali di Qatar 2022, e nonostante le otto lunghezze di vantaggio del Napoli sulle inseguitrici, la lotta scudetto è ancora aperta. E dietro ai partenopei sono diverse le squadre che possono sperare in un recupero importante per rientrare in corsa.

Tra le figure di spicco che si sono espresse a proposito della lotta scudetto c'è anche Gianni De Biasi, CT dell'Azerbaigian. L'ex tecnico dell'Udinese ha concesso un lungo intervento ai microfoni di TMW News, in cui ha parlato di molteplici temi, compreso quello relativo alle favorite per il successo finale in Serie A. Di seguito le sue parole.

Le parole di Gianni De Biasi sulla corsa scudetto — "Se guardiamo la classifica oggi notiamo che il Napoli ha in margine importante, ma nella vita non si può mai dire mai. Il Milan è una squadrache ha qualità, la Juventus ha ritrovato ritmo e c'è da capire quando si riprenderà come sarà perché è una squadra piena di calciatori che partecipano al Mondiale. Poi c'è la Lazio che con Maurizio Sarri sta facendo molto bene, sta disputando un grandissimo campionato".

"Non lo so, quando fai un pronostico sei soggetto a sbagliarlo matematicamente, ma tra queste e l'Inter stessa si possono riassumere le antagoniste del Napoli. Non dico niente di nuovo, sono tutte state battezzate come squadre che si sarebbero giocate lo scudetto, ma il campionato è un po' sfalsato perché il Napoli è fuori da ogni logica e sta andando ad un ritmo pazzesco". Barcellona pigliatutto, vuole ben tre giocatori del Milan! Le ultime news >>>