Calciomercato Milan – Ziyech è solo un’idea: ecco come concretizzarla

Hakim Ziyech è un obiettivo concreto del Milan per il calciomercato di gennaio 2023. Va però trovata la quadratura del cerchio su tutto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Hakim Ziyech, obiettivo del Milan per il calciomercato invernale 2023, ricordando come non sarebbe il primo marocchino nella storia del club rossonero. Hanno già indossato la maglia del Diavolo, infatti, Hachim Mastour (che però non ha mai debuttato in Prima Squadra) e Adel Taarabt, autore di 4 gol in 16 presenze dal gennaio al giugno 2014.

Ziyech arriverebbe al Milan, nell'imminente sessione di calciomercato di gennaio, con un curriculum ben diverso. È il leader della sua Nazionale ed è stato trascinatore dell'Ajax fino a due anni fa. Nel momento in cui, poi, si è trasferito al Chelsea per 40 milioni di euro, la sua stella sembra essersi eclissata. Al Milan avrebbe più spazio in campo e più occasioni per mettersi in mostra rispetto a quante non ne sta avendo a Londra.

Calciomercato Milan, Ziyech solo in prestito con diritto — Il Milan, secondo la 'rosea', può offrire a Ziyech il palcoscenico adatto per esaltarne le caratteristiche. Mister Stefano Pioli potrebbe utilizzarlo tanto a destra quanto al centro della sua trequarti nel 4-2-3-1; porterebbe imprevedibilità e creatività, quello di cui il Milan potrebbe aver bisogno, insomma, nella seconda parte di questa stagione, che vedrà i rossoneri impegnati a rincorrere il Napoli in vetta alla classifica.

Un'opzione in più, dunque, in attesa che Charles De Ketelaere esploda. La formula per l'eventuale operazione di calciomercato tra Milan e Chelsea per Ziyech è da studiare bene, anche se i contatti tra Milano e Londra sono stati frequenti e produttivi già negli ultimi anni. L'idea è quella di fare un affare con la formula del prestito a gennaio con diritto di riscatto rinviato a giugno 2023. Soltanto così quella che, al momento, è solo un'idea, potrebbe essere concretizzata.

Maldini e Massara saranno a Doha per la seconda fase dei Mondiali — Ziyech, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', ricambia le attenzioni del Milan e accetterebbe volentieri un suo trasferimento in rossonero, dove avrebbe l'opportunità di rilanciarsi. Resta il problema del suo ingaggio, da 6 milioni di euro netti a stagione, troppi per i parametri attuali della società meneghina. Che prima ancora di provare ad aggiungere rinforzi dal mercato, ha a cuore il mantenimento della stabilità nello spogliatoio.

