Musah: “Milan tra le migliori squadre del mondo. Un bel passo per me”

Yunus Musah , calciatore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Sport Mediaset', toccando tanti temi interessanti sul suo presente in rossonero e non solo. Ecco, dunque, tutte le sue parole.

Milan occasione della vita? "Un bel passo per me, fare questa strada e arrivare al Milan. Ho sempre sognato giocare per una delle migliori squadre del mondo e il Milan, che ha vinto tante Champions, lo è. Per me questo passo è importantissimo, l'ho voluto fare e sono felice di averlo fatto. Voglio provare a fare il mio meglio per aiutare questa squadra". LEGGI ANCHE: Milan, giusto buttare nella mischia Camarda? Ecco i pro e i contro >>>