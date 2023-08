Milan, Musah: “Ho preso l’80 per Ronaldinho. Sono felice di essere qui”

Su Pulisic: "Abbiamo parlato con Pulisic, si è congratulato che ho firmato. Sono molto felice che adesso possiamo giocare in squadra insieme oltre che in Nazionale. Ci sono tantissimi giocatori del Milan che mi piacevano,c come Clarence Seedorf, Pato, Ronaldinho. Mio fratello è tifoso del Milan, per questo conosco così tanto del club. Ho visto i numeri disponibili e l'80 era libero. Mi ricordo che Ronaldinho l'aveva al Milan e sarà molto speciale indossarla".

Su Gattuso e il ruolo in campo:"Con Gattuso abbiamo parlato del Milan quando era a Valencia, scherzando che forse un giorno avrei giocato qui. Mi diverto quando a centrocampo ho avversari davanti a me e quando posso andare in uno contro uno".

Sul suo carattere:"Fuori dal campo penso di essere simpatico, non mi piace litigare con nessuno, penso di avere tanta pazienza".

Un messaggio ai tifosi:"Grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto in questo mese, non vedo l'ora di giocare davanti a voi e ricevere il vostro supporto. Forza Milan".