Milan, Musah: “Qui giocatori di alto livello, è un privilegio per me”

Infine, Musah ha concluso con un pensiero riguardo i suoi esordi al Giorgione fino all'arrivo al Milan: "Non l'avrei mai sognato. È una storia molto bella: ho girato tanto dopo il Giorgione e ora sono tornato qui in Italia, al Milan, in un club con una storia molto grande. È uno spogliatoio pieno di giocatori con tanto talento, che hanno fatto già tante cose nel calcio. Lavorare ocn loro è un privilegio. Voglio migliorare e imparare da loro, arrivando al massimo".