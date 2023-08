Milan, Musah: “Il mio riferimento era Yaya Touré, aveva tecnica e potenza”

Durante la consueta conferenza stampa di presentazione, il nuovo acquisto del Milan , Yunus Musah , ha parlato dei suoi idoli calcistici: "Mi piaceva tanto Yaya Touré, lui era un riferimento per me e continuo a guardare i suoi video: aveva tecnica e potenza, tutto".

Infine, Musah ha concluso spiegando cosa gli ha chiesto il suo nuovo allenatore, Stefano Pioli: "Sto parlando col mister, mi sta insegnando come vuole che giochi per aiutare la squadra. Pioli mi sta aiutando tanto nell’inserirmi. Posso fare di più nella fase di rifinitura, magari fare più gol. Qui c’è un livello alto di tattica, questo un po’ mi manca…". LEGGI ANCHE: Milan, quale futuro per Kjaer? Da leader a cedibile >>>