Milan, Musah: “Mi fa male la bocca da quanto sto sorridendo oggi”

Sul passaggio al Milan:"Sono molto felice, oggi mi farà male la bocca da come sto sorridendo, non so cosa dire, ma voglio ringraziare tutti. Ora voglio trovare dei momenti per capire cos'è successo. Mi ricordo che ero piccolissimo e giocavamo a calcio a 7, mi piaceva dribblare. Giocavo così tanto a calcio, quando tornavo a casa da scuola, sempre. E giocavo tanto con i miei fratelli più grandi. Avere un bel rapporto con i compagni di squadra aiuta a capire le diverse persone e le diverse culture. È un aspetto che aiuta nella vita".