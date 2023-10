Milan, Musah: “Pulisic? Ci conosciamo da tanto. Sta giocando alla grande”

Yunus Musah , centrocampista del Milan , ha parlato a 'DAZN'. Ecco, dunque, le dichiarazioni del giocatore arrivato nell'ultimo calciomercato estivo dal Valencia per 20 milioni di euro più bonus. Musah ha parlato anche del suo compagno Pulisic ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE ).

Sul giocare con lui nel Milan: “Ci sono stati momenti in cui parlavamo e dicevamo che sarebbe bello poter giocare in un gran club. In nazionale ci troviamo bene. Lo aggiornavo sempre sulle notizie del mio trasferimento al Milan”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Ouédraogo, tanta concorrenza. Ecco il piano