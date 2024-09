Milan, Morata si allena: come sarà il suo rientro? Parla Baiocchini

Milan, quando rientro Morata? Baiocchini 'svela' il piano

"Paulo Fonseca ha concesso 4 giorni di riposo ai suoi, ma nonostante ciò Morata si allenava sotto la pioggia. Correva a Milanello per tornare in forma al 100% per dare una mano ad un Milan in difficoltà. Il recupero? Nella prima partita sarà disponibile per entrare a partita in corso, ma poi ci saranno Liverpool e Inter. I centravanti sono 3 e Fonseca potrebbe fare delle rotazioni: ci sono Abraham che è a Milanello e Jovic che è con la Serbia. Morata sarà una risorsa importantissima".