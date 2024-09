Milan, Morata posta sui social un video in cui si allena: sta tornando

Milan, Morata torna a correre

L'inizio della prossima settimana chiarirà se Morata sta rispettando i tempi di recupero previsti, permettendogli di tornare ad allenarsi con la squadra a breve e di essere disponibile già per la gara contro il Venezia. Tuttavia, è probabile che lo spagnolo possa giocare solo qualche spezzone di partita, per accumulare minuti in vista degli impegni contro il Liverpool e l'Inter.