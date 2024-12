Morata-Campello e la fine di una storia d’amore: ecco le parole di lei

Tuttavia, Alice Campello ha anche ammesso di non essere stata completamente preparata ad affrontare la vita da madre e moglie: “La cosa migliore della mia vita è stata averli così vicini e quando li vedo giocare insieme lo trovo impressionante. Ma non mi rendevo conto di quanto mi avesse influenzata a livello mentale. Le mie gravidanze e i miei post-partum mi hanno influenzata molto. Soprattutto l’ultima, quando sono quasi morta. Il giorno dopo cercavo di stare con i miei figli, mostrando a tutti che stavo bene. Avrei dovuto vivere il mio dolore.”

La separazione sembra essere arrivata a causa di difficoltà personali più che di tradimenti o altri scandali. La donna ha sottolineato che, pur parlando quotidianamente con Morata, non sta attraversando un “cuore spezzato”. “Non mi ha lasciata per un’altra donna, niente del genere è successo. Álvaro mi sta rispettando. È più che altro che non stavamo bene per i nostri motivi”, ha chiarito. La sua priorità ora è quella di stare bene, e non di tornare insieme. “Il mio obiettivo ora non è tornare insieme, ma stare bene. È la mia famiglia e lo sarà sempre”.

D’altra parte, Morata, che si è trasferito in Italia per giocare con il Milan dopo aver vinto l’Europeo, ha parlato della rottura in modo molto doloroso. Il calciatore, che ha dovuto affrontare pesanti critiche da parte della stampa spagnola, ha spiegato che le voci infondate sulla sua fedeltà lo hanno devastato. “Sono stanco che la gente dica che sono stato infedele ad Alice”, ha dichiarato in un’intervista. “Non sono neanche andato alla festa della nazionale per evitare che nascessero queste voci. Sono devastato. Sono fuggito dalla Spagna perché non sopporto più la pressione e le critiche.”

Morata ha continuato a esprimere il suo rispetto per la sua ex moglie, evitando di parlare con i media per non alimentare ulteriormente i pettegolezzi. “Da allora non ho parlato con nessuno per rispetto verso di lei e per evitare che circolassero queste notizie”, ha dichiarato, facendo capire che la situazione è stata difficile per entrambi. La separazione, dunque, non sembra derivare da conflitti pubblici o tradimenti, ma da un insieme di fattori personali e familiari che hanno messo a dura prova una relazione iniziata anni fa, ma che ora sembra giunta al termine.

La storia di Morata e Alice Campello è una testimonianza delle difficoltà che anche le coppie più sotto i riflettori possono affrontare, e dimostra che anche in un contesto di successo, sia personale che professionale, le sfide familiari e psicologiche non possono essere sottovalutate.