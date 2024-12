Sul giocare al fianco di Zlatan Ibrahimovic: "Quello che vedi nei media, potresti non vederlo tutti i giorni, ma è davvero lui. Non è una recita. È la persona più esigente che abbia mai incontrato nella vita. Tutto doveva essere perfetto. Lui diceva 'se vuoi che tiri, passami la palla ai piedi, così non devo allungarmi'. Anche in allenamento lo sentivi sempre. Quando sono arrivato al Milan per la prima volta, c'era il Covid, quindi non c'era nessuno allo stadio e lo si sentiva tutto il tempo. È un professionista di alto livello, un giocatore di alto livello e non ho mai sentito un giocatore colpire una palla come lui".

"Quando mi ha chiamato Maldini ho capito che ..." — Sulla vittoria dello Scudetto: "I miei genitori non guardarono la partita quando vincemmo il campionato perché erano troppo spaventati, quindi aspettarono e poi poterono finalmente rilassarsi una volta finita. Quando abbiamo vinto i tifosi sono corsi in campo e uno di loro ha afferrato e ha detto 'grazie mille'. La gente piangeva, era folle. Abbiamo fatto la parata il giorno dopo e sono stati sicuramente i due giorni migliori che abbia mai avuto".

Sulla prima chiamata del Milan: "Quando l'ho scoperto per la prima volta sono rimasto un po' scioccato... la cosa che mi ha fatto capire che si trattava del Milan è stata quando ho parlato con Maldini. Poi ho parlato con mio padre, che è cresciuto guardando il Milan negli anni '80, e lui diceva 'George Weah, Maldini...', quindi parlava di tutte quelle persone. Sono andato al museo del Milan e poi ho capito quanto è grande questo club. Probabilmente la cosa migliore che abbia mai fatto e la migliore decisione che abbia mai preso, non solo nel calcio ma nella vita, perché ha aperto la mia visione del calcio e della vita".

Milan, Tomori: "Prendo sempre in giro Abraham. Ecco perché ..." — Sull'apprendimento dell'italiano: "Riuscivo a capirlo abbastanza in fretta. Ora è diverso, il manager parla inglese, ma quando sono arrivato qui il manager non parlava inglese, i giocatori non parlavano inglese. Ho dovuto semplicemente imparare. Ho dovuto imparare a comunicare: ormai è quasi tutto autonomo nella mia testa, perché faccio il traduttore per le altre persone".

Su Tammy Abraham e Ruben Loftus-Cheek: "Prendo sempre in giro Tammy e dico che è venuto in Italia per me. Quando sono arrivato qui per la prima volta non c'erano giocatori britannici nella mia squadra e non molti in Serie A. Ora abbiamo Tammy, Ruben... Billy Gilmour, Scott McTominay, Ademola Lookman. Penso che molte persone si rendano conto che è possibile fare carriera anche al di fuori della Premier League e imparare una nuova cultura e un nuovo modo di giocare a calcio".

Sulla famiglia: "I miei genitori capivano che potevo giocare bene a calcio, ma soprattutto mio padre, perché è un contabile e molto logico, pensava che la tua istruzione la avrai per sempre, non giocherai a calcio per sempre. Mio padre mi ha spinto, ma non ha fatto sembrare che il football fosse tutto. Mio padre è il mio commercialista. Vede come spendo i miei soldi. Mi chiama e mi dice 'ah, ho visto che sei andato in questo posto'".