Milan-Monza, Marelli: “Rosso per Reijnders? No, vi spiego perché…”

"Il fermo immagine potrebbe inchiodare Reijnders a un'espulsione. In realtà, vedendo le immagini, ci rendiamo conto che un'ammonizione per imprudenza è la scelta corretta, e non il rosso per un grave fallo di gioco. Le proteste sono del tutto infondate. Il fallo di Reijnders c'è tutto ma interviene sul pallone e il piede scivola e si alza: ma nel momento in cui c'è il contatto l'olandese fa di tutto per togliere la gamba, tant'è che il ginocchio si piega e non c'è il peso del corpo sul piede".