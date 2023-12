Mirabelli: “Il Milan pecca in attacco, il mercato è stato deludente”

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Tv Play e ha toccato vari aspetti riguardanti i rossoneri

Massimiliano Mirabelli , ex dirigente del Milan , si è concesso ai microfoni di Tv Play e ha toccato vari aspetti riguardanti i rossoneri. Le sue parole.

Mirabelli ha esordito: "Periodo del Milan? Molto particolare e, tra virgolette, un po’ negativo rispetto alle ambizioni iniziali. Tutti aspettavano che passasse questo turno in Champions, ma è molto difficile. Si sta staccando anche in campionato. C’è ora la novità di Ibrahimovic, conosciamo il campione che è stato in campo e magari lo sarà anche fuori dal campo. Il tempo ci dirà se avrà la stoffa o meno".