Mirabelli: “Il lavoro di Maldini e Massara? Giudizio super positivo”

Massimiliano Mirabelli , ex direttore sportivo del Milan , ha parlato dell'esonero di Paolo Maldini , dell'addio di Frederic Massara e della conferma di Stefano Pioli in rossonero in un'intervista rilasciata a '1 Football Club', programma radiofonico in onda sulle frequenze di '1 Station Radio'. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Mirabelli sulla questione.

"Si parla tanto delle delusioni del mercato di quest’anno, Charles De Ketelaere su tutti. Sono giocatori che necessiterebbero di un comprensibile periodo di ambientamento, come già capitato in precedenza per altri calciatori. D’altronde, lo zoccolo duro di questo Milan è costituito da giocatori il cui arrivo è un merito proprio di Maldini e Massara. Per me, il giudizio è super positivo, soprattutto conoscendo la poca disponibilità del club. Quando ti chiami Milan non puoi pensare di competere riducendo il monte ingaggi e puntando esclusivamente sui giovani. Mi sarei aspettato, piuttosto, un prolungamento di contratto …". Milan, pronti due jolly in attacco >>>