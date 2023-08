Milan, Minotti: “Pioli gli ha dato visibilità, ma Krunic non convince”

Lorenzo Minotti, noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al centrocampista del Milan Rade Krunic

Le parole di Lorenzo Minotti su Rade Krunic

"Pioli gli ha dato tanta responsabilità e visibilità. Non sono così convinto che possa essere così determinante come vertice basso nel centrocampo a tre".