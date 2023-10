Milan, Mauri: “Leao è potenzialmente un campione, ma è poco continuo”

Stefano Mauri, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attaccante del Milan Rafael Leao

Stefano Mauri , ex centrocampista della Lazio , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma 'TV Play', soffermandosi sull'attaccante del Milan , Rafael Leao . A suo dire il portoghese, che potenzialmente potrebbe diventare un campione, è ancora troppo poco continuo. Ecco le sue parole.

Le parole di Stefano Mauri su Rafael Leao

"Leao è potenzialmente un campione. E' ancora un po' troppo discontinuo, sia in partita che nella stagione. I campioni ci mettono lo zampino in quasi tutte le partite. Leao ha fatto tanti i gol e assist, ma secondo me è ancora poco continuo".