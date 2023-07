Milan, Massaro: “I ritmi sono alti. Non vedi l’ora di iniziare”

Nella giornata di ieri, il Milan ha iniziato il raduno in vista della stagione 2023/24. Presente a Milanello la dirigenza e anche alcuni volti noti della storia del Diavolo. Intervistato a MilanTv, Daniele Massaro ha parlato così dell'emozione che si hanno durante un raduno. Ecco le sue parole.

"Devo dire che dopo una settimana di relax iniziavi a prepararti per presentarti in condizione al raduno. I ritmi sono alti e tra dieci giorni si parte. Non vedi l'ora di iniziare, con il sudore si costruiscono le vittorie". LEGGI ANCHE: Milan, l'impatto dell'affare Pulisic a bilancio >>>