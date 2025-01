Milan, Marianella: “Walker è ancora un giocatore, ma non può…”

Il Milan è pronto a chiudere il primo colpo del calciomercato invernale. I rossoneri sarebbero a un passo dal concretizzare l'arrivo a Milano di Kyle Walker . Il terzino del Manchester City è pronto a dire si al progetto del Milan dopo avere vinto tutto in Inghilterra e in Europa. Massimo Marianella , telecronista esperto della Premier League, ha parlato del probabile 'matrimonio' a Sky Sport, durante 'Calciomercato L'Originale'. Ecco il suo pensiero.

Milan, Marianella sicuro: "Walker non può giocare centrale in una difesa a quattro"

"Walker va via perché è finito un ciclo del City, che sta ricostruendo dalla parte giovane: Doku, Haaland, questa tipologia di giocatori. Gli altri hanno la pancia piena, hanno vinto tanto. Walker è ancora giocatore, un giocatore estremamente fisico che ha ancora benzina nel corpo. Ha giocato da terzino destro, può giocare anche a piede invertito, ha giocato da terzo in una difesa a tre, ma non può giocare da centrale in una difesa a quattro".