Milan, Marianella: “Traoré è un giocatore divertentissimo”

Il Milan ha piazzato il primo colpo per rinforzare il proprio centrocampo. Il calciatore acquistato è Ruben Loftus-Cheek. Ora, i rossoneri, cercheranno altri rinforzi. Massimo Marianella ha detto la sua a 'Sky Sport' sul possibile obiettivo rossonero Adama Traoré. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan se gioca con il 4-2-3-1 lo mette largo a destra con Loftus-Cheek centrale. Anche se penso che l'inglese giocherà largo a destra. Traoré è un giocatore divertentissimo. Parliamo di un ragazzo simpaticissimo e dolcissimo. Non ha tantissimi gol però ha una velocità, che è la sua arma migliore, che può fare la differenza. Può spaccare le difese e mettere in difficoltà chiunque. Credo che possa essere un giocatore utile, soprattutto nel nostro campionato".