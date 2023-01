Milan, Marchetti: “C’è un grosso problema per Leao…”

"C’è un problema enorme di fondo e che deve trovare una soluzione, ovvero la famosa multa da pagare allo Sporting. La società che si accollerà questo problema diventerà la favorita nella testa di Leao. Lui dà priorità al Milan, ma se dovesse firmare con i rossoneri per una cifra superiore ai 7 milioni netti a stagione, lui nei primi due anni lavorerebbe solo per pagare la multa allo Sporting. Lui vorrebbe lavorare per sé, con la società che si prende in carico la multa da riconoscere al club portoghese. Senza questo tipo di accordo per il Milan conviene far scattare una vera e propria asta per Leao, credo che il Milan in questo momento sia aperto a tutto". Salernitana-Milan 1-2: buona ripartenza, ma rossoneri spreconi >>>