Milan, Marchegiani: “De Ketelaere è in difficoltà, va protetto”

Nonostante nelle ultime settimane sia stato impiegato con maggiore frequenza, Charles De Ketelaere continua a fare parecchia fatica, non riuscendo a sbloccarsi neanche a livello di gioco. In merito alla questione è intervenuto anche Luca Marchegiani, che ai microfoni di Sky Calcio Club ha sostenuto come il belga sia in difficoltà e il Milan faccia bene a proteggerlo dalle critiche. Di seguito le sue parole.