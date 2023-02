Milan, Marchegiani: “De Ketelaere non può aver disimparato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex portiere Luca Marchegiani ha rilasciato alcune dichiarazioni in difesa del belga Charles De Ketelaere, che milita nel Milan. A suo dire il classe 2001 non può aver disimparato a giocare, ma il suo ruolo in Italia è diverso rispetto all'estero, in quanto in Italia vieni marcato maggiormente rispetto che in altri campionati. Di seguito le sue parole a riguardo.