Manicone: “Il Milan ha troppi infortuni, Maldini manca anche in questo”

Antonio Manicone ha disputato 235 presenze tra Serie A e B . Di ruolo centrocampista, tra i professionisti ha siglato 7 gol e fornito 5 assist . Nel campionato cadetto ha vestito le maglie di Foggia, Cosenza, Udinese e Perugia. Le casacche di queste due ultime società le ha indossate anche in Serie A, alle quali si aggiungono la precedentemente citata Inter e il Genoa. Con i nerazzurri di Milano ha vinto una Coppa Uefa nella stagione 93/94.

