Milan, Mangiante: “Gesto molto raro che fa onore a Mandzukic” | News

Come vi abbiamo raccontato questo pomeriggio, Mario Mandzukic, attaccante del Milan, ha rinunciato al suo ingaggio del mese di marzo. Ad annunciarlo Paolo Scaroni in alcune dichiarazioni rilasciate all'ANSA. AngeloMangiante, giornalista di Sky Sport, ha commentato così la notizia sul proprio account Twitter: "Gesto nobile, non richiesto e molto raro. Un gesto che fa onore a Mario Mandzukic. Rinuncia allo stipendio di marzo perché era infortunato. Soldi che, attraverso Fondazione Milan, andranno in beneficenza a famiglie povere. Bravo. Chapeau".