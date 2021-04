Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo. L’annuncio di Scaroni

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha annunciato all'ANSA il bel gesto di Mario Mandzukic, attaccante rossonero

Mario Mandzukic, attaccante del Milan, ha rinunciato allo stipendio di marzio. Ad annunciare la notizia PaoloScaroni, presidente rossonero, che all'ANSA ha spiegato: "Un gesto d’eccezione che dimostra l’etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il Club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale". Bel gesto dunque da parte di Mandzukic, che ha ancora nove partite a disposizione per dimostrare il suo valore. Intanto Belotti chiama il Milan. Le ultime.