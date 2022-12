Milan, Maldini: “Non possiamo accontentarci di aver vinto uno scudetto”

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Paolo Maldiniha rilasciato delle dichiarazioni sugli obiettivi della squadra. Queste le sue parole: "Dal punto di vista nostro, la vittoria dello scudetto ha chiuso un triennio che è partito nel 2019 con un progetto ben preciso che non prevedeva la vittoria dello scudetto ma tornare ad essere competitivi. Quindi direi che quella è l'immagine nella mia mente, naturalmente stiamo parlando del Milan quindi non possiamo accontentarci di aver vinto uno scudetto, dobbiamo essere un pochino più ambiziosi". Milan, sorpresa in attacco contro il Liverpool? La probabile formazione.