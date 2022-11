Milan, Maldini: “Di Kakà avevo capito tutto fin dalla prima partita”

Il Milan ha avuto una storia davvero con pochi eguali nel calcio internazionale. Per questo, nelle sue fila, hanno giocato parecchi calciatori di caratura importante. Uno di questi è l'ex capitano rossonero Paolo Maldini . Il dirigente ha giocato con attaccanti di livello mondiale. Uno di questi è stato senza dubbio Ricardo Kakà .

"Ci ho giocato insieme in un'amichevole a Madrid: 'Resto del Mondo-Real Madrid'. Aveva giocato davanti alla difesa. Era già stato al Mondiale e non aveva praticamente mai giocato. Mi aveva impressionato. Poi quando è arrivato qui… delle accelerate, dei gol. Già dopo la prima partita avevamo capito tutti che tipo di giocatore fosse".