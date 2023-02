Milan, Dossena: “I rossoneri devono ripartire da Maldini”

Su come il Milan possa uscire dalla crisi: "La fortuna del Milan si chiama Paolo Maldini. Lui è il leader attorno al quale stringersi per ripartire. In questa fase è palese la difficoltà della squadra a ricevere ogni input, che sia tattico o motivazionale. Maldini ne ha vissute parecchie, ha esperienza nel gestire i rapporti, è la base sulla quale riedificare il Milan. Pioli sta incontrando evidenti difficoltà, ma ciò non toglie che gli vada riconosciuto il lavoro straordinario compiuto nella passata stagione. Lo scudetto è stato un capolavoro sportivo, e i meriti di Pioli nella sua conquista sono stati ampi. Di sicuro non aveva la squadra più forte, ma con la giusta alchimia e un prezioso lavoro tattico arrivato davanti a tutti". Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ora è tutto in fase di stallo