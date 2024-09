Milan, Brambati: "Il problema è la dirigenza. Maignan e Conte..."

"Sono per il sì. E' un leader, un portiere oltre alle parate deve dimostrare personalità. E' il comandante della difesa, lui può avere alti e bassi e ci sta. Una flessione c'è stata ma è tornato a buoni livelli. E poi è il titolare con la Francia, una delle Nazionali più forti al mondo. 7 mln come stipendio? E' il Milan che deve valutare certe cose, soprattutto la dirigenza, ma il problema è proprio la dirigenza. Furlani non è uomo di calcio, Ibra lo è ma ha un modo di agire particolare e che non condivido. Ho molti dubbi sulla dirigenza del Milan. E aggiungo che so i motivi per cui non hanno preso in considerazione Conte. Sarebbe stato troppo ingerente nelle scelte di società e mercato".