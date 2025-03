Milan, Magni e il gol di Liberali di testa: “Non mi immaginavo una rete così”

"In realtà no. Fin quando non ho visto Mattia esultare, non potevo credere che avesse segnato lui in quel modo". Così Vittorio Magni, difensore del Milan Primavera, ha parlato al sito dalla FIGC del gol di Mattia Liberali in Italia Under 19-Spagna 2-2. Il terzino continua: "Anzi, era l'ultimo da cui mi potessi immaginare un gol così. Dobbiamo andare in campo martedì (contro la Francia) con l'intenzione di vincere per non avere rimpianti, perché nell'altra partita può succedere di tutto. Quindi noi andiamo in campo, facciamo la nostra prestazione, vinciamo e poi quello che succederà succederà".