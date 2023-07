Milan-Lumezzane, Caracciolo: “Mi è piaciuto molto Adli. Sull’attaccante…”

Andrea Caracciolo, ex calciatore e ora presidente del Lumezzane, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match

Andrea Caracciolo , ex calciatore ed oggi presidente del Lumezzane , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'MilanNews24' al termine del match, soffermandosi sulla sua fede calcistica. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Andrea Caracciolo al termine di Milan-Lumezzane

«Mi è piaciuto molto Adli. Al Milan serve un attaccante? Mi hanno chiamato ma non me la sento. Io tifoso milanista? Ero milanista sfegatato poi ho imparato ad amare il Brescia, ma il Milan lo seguo sempre con molto piacere e simpatia».