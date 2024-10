Scudetto: il Napoli c’è. “Ha tutto per giocarsela fino in fondo. Non giocare le coppe è un vantaggio non indifferente. Conte è un allenatore che in queste situazioni è il top. De Laurentiis ha costruito un’ottima squadra e preso un allenatore. Si. Può giocarsela per vincere lo Scudetto con l’Inter e anche il Milan”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Jovic via a gennaio? Destinazione a sorpresa in Italia >>>