Milan, Loftus-Cheek: “Sono abituato a giocare in più ruoli, ma preferisco…”

Sul suo ruolo:"Sono abituato a giocare in molti ruoli, con diverse formazioni, ho dovuto imparare ad interpretare diversi ruoli e mi sono sentito a mio agio. Ma credo che il ruolo in cui posso essere più efficace sia a centrocampo, giocando box-to-box in modo da poter arrivare in area e segnare, ma anche tornare indietro e difendere con la mia fisicità. È quello che voglio fare in Serie A. La Premier League è molto intensa e fisica, da quanto ho visto la Serie A è molto tattica come negli scacchi, ma dovrò vedere e provare come sono realmente le partite. In passato ho avuto allenatori italiani che erano molto focalizzati sulla tattica. Questa è la mia esperienza con loro".