Milan, Loftus-Cheek: “Pulisic è un talento. Vogliamo migliorarci a vicenda”

Su Pulisic: "Ho giocato con Christian per un po'. E' un top palyer e un gran talento. A Milano è una grande opportunità in cui può mostrare tutte le sue qualità e quello che sa fare. E' stato un esordio perfetto per lui. Vogliamo spingerci a vicenda e aiutarci a vicenda per migliorare". LEGGI ANCHE: Milan, la verità sull'operazione Milan-Taremi >>>