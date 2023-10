Milan, Loftus-Cheek: “Siamo tutti leader. Ma Maignan si sente di più”

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista inglese classe 1996 trasferitosi dal Chelsea al Milan durante l'ultima sessione estiva di calciomercato , ha parlato in esclusiva per 'SportWeek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport'.

Parlando dei leader nello spogliatoio rossonero, Loftus-Cheek ha detto: "Lo siamo tutti. Perché nessuno ha timore di far sapere che cosa prova o di incoraggiare gli altri. Mike Maignan però è quello che si sente di più, in campo e in spogliatoio: parla, incoraggia, ci trascina".