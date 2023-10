Milan, Loftus-Cheek: “Sento il Diavolo in me. Maignan il nostro leader”

Nella giornata di domani, sabato 21 ottobre, nel settimanale 'Sportweek' si potrà leggere l'intervista esclusiva a Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan . 'La Gazzetta dello Sport', intanto, ha svelato alcune interessanti battute del suo intervento, che riguardano principalmente alcuni suoi compagni di squadra, ma non solo. Ecco, dunque, le prime anticipazioni.

Milan, le parole di Ruben Loftus-Cheek

"Sento il Diavolo in me. Qui sono libero, è come tornare bambino. Siamo i più forti. Florenzi il più matto, Leao il più bello, Adli il più elegante, Maignan il leader". Calciomercato Milan - Maignan sul taccuino di due top club >>>