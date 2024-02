Loftus-Cheek: “Milan, opportunità da prendere. Pioli mi disse di…”

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan , ha rilasciato un'intervista al sito web ufficiale della UEFA ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE ) . Ecco, invece, un estratto su come si è trovato col Milan e su Pioli.

«L'opportunità è arrivata e penso che fosse un'ottima opportunità da prendere. Ho parlato con mister Stefano Pioli prima di arrivare al Milan e mi ha spiegato come gli piace giocare, quali sono le ambizioni per la stagione e come potevo essere utile al squadra. E' stata una conversazione che mi è piaciuta molto ed ero molto entusiasta».