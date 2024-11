Milan, Ferrè: “Loftus-Cheek? Dà l’idea di essere un giocatore che potrebbe ma non fa”

Milan-Juventus , una partita importante per i rossoneri che devo vincere per sperare ancora nello Scudetto. Tante le discussioni sulla gara. Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ' Elastici ', il match analyst Stefano Ferrè ha parlato della stagione per ora deludente di Loftus-Cheek . Ecco il suo parere.

"Fino ad oggi i numeri in stagione di Loftus-Cheek sono stati deludenti. Più che altro perché ti dà l'idea di essere un giocatore che potrebbe ma non fa. Perché? Quando va a duello, Loftus-Cheek vince più della metà dei duelli. Quando gioca il pallone, Loftus-Cheek è preciso, quasi il 90%. Il problema è quando. Perché mediamente tocca la palla poco, 30 tocchi a partita. Si sacrifica, recupera pochi palloni, meno di due a partita, e rispetto al Loftus-Cheek che ci ha abituato ad essere decisivo anche nell'inserimento, quindi in possesso, o con l'assist, o con il gol, tira pochissimo in porta".