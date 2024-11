Milan-Juventus, Pastore: “Loftus-Cheek? Mi sa di azzardo. Un rattoppo”

Milan-Juventus, Loftus-Cheek la carta in più? Pastore boccia la mossa di Fonseca

"E' un giocatore che ha lunghi momenti di pausa in una partita. E' il suo limite storico, nel suo primo anno al Milan giocava sulla trequarti senza compiti difensivi. Fonseca sembrerebbe volerli dare spazio in Milan-Juventus. Secondo me non è una soluzione giusta, anzi. Lo vedo come un rattoppo in una zona del campo in cui il Milan non ha giocatori che danno copertura. Lanciarlo titolare in una stagione in cui è deludente, è un bel rischio. Potrebbe essere il solito azzardo di Fonseca per vincere un big match".