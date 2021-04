Milan, Locatelli: “Ho imparato tanto da Riccardo Montolivo” | News

Le ultime notizie sul Milan. Manuel Locatelli ha parlato del suo passato al Milan sottolineando come sia stato importante Montolivo per lui

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e nella Nazionale italiana di calcio, ha parlato ai microfoni del 'Corriere dello Sport' del suo passato al Milan. Queste le sue parole. "Certi attestati di stima e l'interessamento di grandi società aumentano le mie motivazioni e mi fanno capire che sono sulla strada giusta. Da ragazzo il mio idolo era Andrea Pirlo, ma mi piacevano anche Daniele De Rossi e Claudio Marchisio. Al Milan ho imparato tanto allenandomi con Riccardo Montolivo. Ora ammiro parecchio Toni Kroos per la sua eleganza e per quello che fa in campo". Intanto il Milan è vicino al gioiellino del Borussia Dortmund. Scopriamo le sue caratteristiche.