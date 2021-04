Locatelli: “Pronto per una big. Milan? Che delusione andare via”

Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan oggi punto di forza del Sassuolo e della Nazionale, è vicino al grande salto. Italia o estero?

Daniele Triolo

Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan ed oggi punto di forza del Sassuolo e della Nazionale Italiana, ha parlato, in esclusiva, ai microfoni del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Locatelli sul suo futuro professionale.

"Sono pronto per una grande. Sono cresciuto e sono pronto. Disposto a lasciare la Serie A e l'Italia? Perché no! Giocare all'estero per me è un'opzione e in questo momento non mi precludo niente. Non mi piace troppo parlare di mercato, anche perché di questo si occupano i miei agenti ed i dirigenti del Sassuolo. Non so se questo sarà il mio ultimo anno qui o cosa mi riserverà il futuro. Quando e se ci saranno delle opportunità, le valuteremo tutti insieme".

Sul suo passato al Milan, club in cui è cresciuto, Locatelli ha quindi detto: "Non vorrei tornare su quell'esperienza perché preferisco concentrarmi sul futuro. Ho già detto che è stata positiva perché mi sono allenato con grandi campioni, ho esordito in Serie A con la maglia rossonera e ho provato il brivido lungo la schiena che ti dà segnare a 'San Siro' contro la Juventus. È arrivato tutto in fretta, quasi non me lo sono goduto e per questo il momento dell'addio al Milan è stato pesante, una vera delusione. Avevo perso fiducia in me stesso e l'ho ritrovata grazie al Sassuolo".

Infine, sull'interesse di società, in Italia, come Juventus e Inter, Locatelli ha concluso: "Fa parte del mio lavoro e significa che ho alzato il mio livello. Certi attestati di stima e l'interessamento di grandi società aumentano le mie motivazioni e mi fanno capire che sono sulla strada giusta. Da ragazzo il mio idolo era Andrea Pirlo, ma mi piacevano anche Daniele De Rossi e Claudio Marchisio. Al Milan ho imparato tanto allenandomi con Riccardo Montolivo. Ora ammiro parecchio Toni Kroos per la sua eleganza e per quello che fa in campo". Juventus, prima mossa per Donnarumma: le ultime di mercato >>>