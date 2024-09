Milan-Liverpool, Marinozzi: “Ampio gap, ma ho una speranza”

Marinozzi: "Milan? Limiti e problemi dello scorso anno. Col Liverpool..."

"È un Liverpool che non mi aspettavo. Slot non ha avuto tantissimo tempo per lavorare e prendeva il posto di Jurgen Klopp. È difficile cambiare così tanto filosofia in pochissimo tempo e ci è riuscito. E' riuscito comunque a lasciare dentro delle idee che hanno portato al successo il Liverpool nelle passate stagioni: verticalità, velocità, non ha mai subito gol in queste prime tre giornate. Al momento c'è un gap ampio fra le due squadre, ampio fra Milan e Liverpool, perché Fonseca non è riuscito a farlo. I limiti e i problemi che il Milan aveva lo scorso anno li stiamo rivedendo adesso. Quindi sarà difficilissima questa prima partita per il Milan, però anche io ho una piccola speranza. Vivere con una partita di poco controllo, come successo lo scorso anno contro il PSG, con le caratteristiche del Milan esaltate, il campo, Theo, Leao, possano diminuire questo gap che al momento sulla carta sembra ampio".