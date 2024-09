Milan, Di Stefano: “Tre indizi fanno una prova. Liverpool? Tre ballottaggi”

"Andiamo con ordine. Ieri il Milan non ha subito gol, ed è un grande passo rispetto ai due gol subiti a partita dell’inizio di stagione. Per la prima volta ha trovato il sorriso di Tammy Abraham. Ha trovato anche un equilibrio anche in mezzo al campo nonostante la poca resistenza di alcuni uomini. Ieri sono arrivate buone indicazioni soprattutto da Loftus-Cheek e Fofana, che hanno fatto una diga davanti alla difesa".

Su Davide Calabria: "Domani sarà una lunga giornata, la vigilia di Champions League. Io credo che il Milan sarà simile a quello visto ieri. Davide Calabria è tornato oggi ad allenarsi in gruppo e sarà quindi disponibile per la sfida contro il Liverpool".

Su Milan-Liverpool: "Credo ci saranno solo tre dubbi di formazione. Uno tra Calabria ed Emerson Royal come terzino destro, il difensore centrale al fianco di Pavlovic (dovrebbe giocare Fikayo Tomori) e il grande dubbio in attacco tra Abraham e Morata. Verso la conferma in blocco, invece, il centrocampo. Alvaro Morata è il titolare e sarà il titolare di questa squadra, ma viene da un mese di infortunio. Ieri ha giocato con una buona gamba i 30 minuti finali, ma la partita aveva poco da dire a livello di risultato. Bisognerà capire se è pronto per giocare dal primo minuto e questo lo scopriremo solo nelle prossime ore, ma resta lui l'indiziato numero uno a partire da titolare in questa supersfida di Champions League".