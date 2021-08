Milan, Liverani su Ilicic: “Mi piace, è il trequartista con più qualità”

Fabio Liverani spende parole al miele per Josip Ilicic, obiettivo di mercato del Milan. È lui il giocatore giusto per i rossoneri?

Josip Ilicic è uno dei profili che il Milan sta seguendo per il ruolo di trequartista e il giocatore gode di parecchi estimatori. Tra questi c'è Fabio Liverani : l'ex allenatore di Parma e Lecce ha speso parole al miele per lo sloveno ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole del tecnico: "Ilicic non ha bisogno di capire il campionato italiano e di integrarsi. Adli è un prospetto più interessante e futuribile, ma per me Ilicic è qualcosa di straordinario: è il trequartista in assoluto con più qualità e decisionale ".

Quello di Ilicic è uno dei tanti nomi in voga per il Milan in questo calciomercato. Nelle ultime ore, si parla di un forte interessamento dei rossoneri per Yacine Adli, centrocampista offensivo che gioca in Ligue 1.