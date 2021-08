Calciomercato Milan – Interessa il giovane Yacine Adli del Bordeaux

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli, classe 2000, centrocampista offensivo francese, è nel mirino del Diavolo

Il Milan è sulle tracce di Yacine Adli per questa sessione estiva di calciomercato . Tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola rilanciano le notizie rimbalzate ieri dalla Francia , più precisamente da 'L'Équipe' e da 'FootMercato'. Secondo i colleghi transalpini, infatti, il Diavolo farebbe sul serio per il centrocampista offensivo del Bordeaux , classe 2000 , talento cresciuto nelle giovanili del PSG .

Che il Milan, in questo calciomercato estivo, cerchi un calciatore con le caratteristiche di Yacine Adli è vero: si tratta di un giocatore molto tecnico, propenso all'assist, in grado di assicurare un equilibrio tattico alla squadra. Un po' le mansioni ricoperte, nella squadra di Stefano Pioli , dal turco Hakan Calhanoglu fino a qualche mese fa. Pare che il club di Via Aldo Rossi abbia chiesto informazioni su di lui perché, al di là di tutto, il suo profilo piace.

In Francia, invece, riportano già di possibili offerte del Milan per Yacine Adli. Chi parla di una proposta di 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del giocatore ('L'Équipe'), chi, invece, si spinge fino ad un'offerta di 12 ('FootMercato'). Al momento, non c'è nulla di certo, se non l'interesse dei rossoneri per un calciatore che, per cifre di cartellino ed ingaggio in relazione all'età, rientra perfettamente nei parametri del fondo Elliott.