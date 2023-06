Milan, Leonardo: “Maldini? Tutto il calcio è attonito”

L'ex dirigente del Milan e anche allenatore dei rossoneri Leonardo ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera. Il brasiliano ha parlato del licenziamento di Paolo Maldini. "Come ha detto Ancelotti, (qui le sue parole) il suo licenziamento è una mancanza di cultura, di rispetto anche verso i valori dello sport. E per chi è milanista è una mancanza di rispetto verso sé stesso, perché Maldini è il Milan. Questa decisione crea disamore". Leonardo continua: "Non solo sono attonito, lo è tutto il mondo del calcio per la modalità dell’addio e per le motivazioni. Il Milan negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto e ha raggiunto una semifinale di Champions. Da oltre un decennio la società non chiudeva il bilancio in utile e ora lo sta per fare, senza contare che il valore complessivo del Milan, da quando Elliott è subentrato ai cinesi a oggi, è quadruplicato". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per l'esterno possibile la pista inglese