Milan, Leonardo: “Gli errori di Maldini? Sul mercato lavoro congiunto”

Il Milan ha detto addio a Paolo Maldini e Frederic Massara andando verso una rivoluzione dirigenziale. Di questa vicenda ha parlato anche l'ex rossonero Leonardo. Ecco un estratto delle sue parole al Corriere della Sera, sugli errori compiuti da Maldini: "Come me all’epoca, non aveva il potere di firma. Non è che si svegliava la mattina e comprava un giocatore in autonomia. Gli acquisti sono sempre stati il frutto di una decisione congiunta. Su alcuni talenti emergenti, che avevamo segnalato, era stato messo il veto". Leonardo parla anche del calciomercato con dati e alrgoritmi: "Sembra che la nuova frontiera sia l’acquisto dei giocatori attraverso i numeri e gli algoritmi, ma guardi che non è una novità. A questa metodologia si è sempre fatto ricorso negli ultimi anni, anche quando c’ero io". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per l'esterno possibile la pista inglese