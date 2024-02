Milan, Leao: “Cerco di separare calcio e musica. Vi racconto Way 45”

Milan, Leao: "Quando gioco a calcio penso solo a quello. Way 45 perché..."

"Non parlo molto, quindi mi piace scrivere. Non riesco a esprimere a voce i miei sentimenti quindi li scrivo. È un modo per esprimere i miei problemi e le mie emozioni, sia nel calcio che nella vita di tutti i giorni. Way45 viene dal codice postale del quartiere in cui sono cresciuto (2845). E Way indica la parola inglese, che significa strada. Significa non dimenticare mai da dove vieni. Ricordare sempre le tue radici ovunque tu vada. In campo ispiro i bambini che mi ammirano, li spingo a non rinunciare al sogno di diventare calciatori. Quello che cerco di esprimere nella musica è lo stesso spirito che esprimo nel calcio. La gente conosce solo il Rafael Leao calciatore, non conosce la persona. L'artista Way45 esprime Rafael Leao come persona, non come calciatore. Parla dei suoi sentimenti, della sua storia di vita, ciò che impara e cerca di unire tutto. Calcio e musica? Cerco di tenere le due cose separate, quando faccio musica penso solo a quello e quando gioco a calcio penso solo a giocare".