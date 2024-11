Ex Milan, Shevchenko: “I tifosi vogliono i risultati. Leao? Per essere leader…”

A Coverciano è andata in scena la cerimonia annuale della "Hall of Fame del Calcio Italiano", il riconoscimento che dal 2011 la FIGC assegna a calciatori, calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno fatto la storia del calcio. Nell’Auditorium del Centro Tecnico Federale sono assegnati i premi della XII edizione. Come riportato da Tuttomercatoweb, come campione straniero il premio è andato a una leggenda del Milan, ovvero Andriy Shevchenko . L'ex attaccante rossonero ha rilasciato anche qualche dichiarazione. Leao e non solo: le sue parole da TMW.

Ex Milan, Shevchenko: "Leao va tutelato, ma serve un passo avanti. Per lo Scudetto..."

"Per me è un grande privilegio e un grande onore. Ho letto una lettera per il calcio italiano nella quale ho provato a descrivere l'amore e tutto ciò che sento per la Serie A e per il Milan. In Italia sono stati gli anni migliori della mia carriera e negli anni il rapporto con la gente è rimasto, ancora più forte. E voglio sempre ringraziare per il sostegno al popolo ucraino in un momento difficile della nostra storia".